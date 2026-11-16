В ГОСТе русской кухни прописали подачу борща с салом и чесноком

ГОСТ русской кухни рекомендовал подавать борщ в России горячим со сметаной, салом, чесноком и зеленью, а также пампушами или ватрушками с несладкой начинкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Борщ — это кисло-сладкий суп на бульоне со свеклой и капустой. Кислый вкус ему придают квашеная свекла, квас, лимонный сок или уксус. Бывают борщи холодные, зеленые, кубанские, московские, сибирские и другие.

В новый ГОСТ русской кухни вошел и гороховый суп-пюре на мясном, рыбном или грибном бульоне и четыре вида щей: из свежей капусты, зеленые, кислые и рахмановские с рыбой осетровых пород.

ГОСТ на русскую кухню заработает с 1 января. В него вошли 132 блюда, включая блины, вареники, винегрет, гоголь-моголь, голубцы, драники, жюльен, калитку, кашу, клецки, колобок, компот, окрошку, раков по-русски, салат оливье и салат «сельдь под шубой». Список планируют регулярно пересматривать и обновлять.

Окрошка, приготовленная на кефире, тем временем не прошла ГОСТ традиционной русской кухни. По новым правилам ее положено готовить только на кислом хлебном квасе. Есть и другие неожиданные правила. Например, нельзя запекать с майонезом блюда по-московски, вместо него надо использовать сметанный соус.

Ранее в Госдуме оценили окрошку по ГОСТу.