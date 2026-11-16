Девушка, причастная к покушению на общественного деятеля Сергея Заворотного в Москве, думала, что устанавливает под машину GPS-трекер. Об этом она сама рассказала во время допроса — видео опубликовала ФСБ, передает РИА Новости.

По словам задержанной, сначала она следила за машиной на Кировоградской улице, затем кураторы сказали ей, что надо заложить под автомобиль «GPS-трекер», который находился в другом месте, и передали его координаты. По ним фигурантка нашла сверток, в котором находилась «прямоугольная коробочка». После этого ее опять отправили на Кировоградскую улицу.

«Я туда отправляюсь, он просит, чтобы я описала обстановку на улице, есть ли машина, есть ли люди. <...> Далее он все это время был со мной на связи, когда устанавливалось данное устройство и когда оно подключалось», — рассказала девушка.

Она добавила, что о взрыве узнала из новостей, после чего связалась с кураторами и возмутилась, что те ее обманули.

До этого в СК рассказали, что совместно с ФСБ и МВД была задержана москвичка 2005 года рождения, которая, попав под влияние мошенников, установила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного — бывшего пресс-секретаря и советника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Взрыв машины Toyota, в которой находился 72-летний Заворотный, произошел утром 13 ноября на юге Москвы. Мужчина получил тяжелые травмы.

Ранее появились кадры работы следователей на месте взрыва Toyota с Заворотным.