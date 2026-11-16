СК: задержанная за покушение на Заворотного сделала это из-за мошенников

Девушка, которую задержали за подрыв машины в Москве, сделала это по заданию неизвестных. Об этом сообщает СК РФ.

Как полагают следователи, фигурантка стала жертвой мошенников. Изначально они представились ей сотрудниками банка и с помощью разных манипуляций убедили, что она должна отправить свои деньги на «безопасные счета».

Однако после того, как деньги оказались у аферистов, они стали давать ей разные задания, в том числе и о совершении преступления в отношении общественника Сергея Заворотного.

В СК напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не выясняют данные людей в телефонных разговорах и не проводят следственные мероприятия по видеосвязи.

21-летнюю девушку задержали после взрыва автомобиля в Чертаново. Неизвестный подложил под днище машины Заворотного взрывное устройство. Сейчас мужчина находится в больнице.

Помимо общественной деятельности, некоторое время он был советником экс-премьера Украины Николая Азарова.

Ранее появились первые кадры работы следователей на месте взрыва Toyota с Сергеем Заворотным.