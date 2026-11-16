Американская сеть магазинов одежды Pacsun с годовой выручкой около $970 миллионов привлекла молодых людей к обсуждению решений компании. Теперь советы руководству дают даже 13-летние подростки. Они могут напрямую обращаться к генеральному директору и рассказывать, что стоит изменить в работе бренда, пишет Fortune.

Идею предложила глава Pacsun Бриан Олсон, которая возглавляет компанию с 2023 года. По ее словам, молодежь часто обвиняют в лени и нежелании работать, хотя многие просто не получают возможности высказать свое мнение.

В 2024 году компания собрала молодежный совет из 15 участников в возрасте от 13 до 22 лет. Раз в год они встречаются с руководителями Pacsun, обсуждают работу магазинов, обслуживание покупателей и планы бренда. Состав совета ежегодно обновляется. Олсон рассказала, что за два года научилась не только слушать молодых советников, но и подробно объяснять им причины тех или иных решений.

Сначала участников приглашали самостоятельно, однако на набор 2026–2027 годов поступило почти тысяча заявок. В результате Pacsun запустила еще одну программу, в которой сейчас участвуют около 300 молодых людей. Они занимаются вопросами дизайна, оформления магазинов, следят за модой и изучают конкурентов.

При этом общаться с молодежью руководство Pacsun старается не только на официальных встречах. Бриан считает, что такой подход помогает лучше понимать покупателей.

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