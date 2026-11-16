Телеведущий Сергей Дружко и блогер Артур Бабич и приняли участие в создании ВК-шоу «Ленты.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) «Школа жизни с Сергеем Дружко». Об этом сообщили в пресс-службе Rambler&Co.

Уточняется, что проект рассказывает аудитории о современных цифровых сервисах, которые упрощают жизнь молодых людей и помогают решать самые разные задачи.

«Большинство россиян даже не подозревает о существовании множества полезных сервисов, которые способны значительно облегчить жизнь. Мы решили рассказать о них через шутки и необычные сюжетные повороты. Полезную информацию можно подавать аудитории не только сухо, и Артур Бабич и Сергей Дружко наглядно это доказали», — рассказал заместитель генерального директора и первый заместитель главного редактора «Ленты.ру» Николай Морозов.

Проект, как сообщается, включает семь серий и состоит из горизонтальных и вертикальных видео, а также из цикла текстов-карточек с детальными практическими советами по поиску работы, о получении образования, цифровой гигиене, финансовой грамотности, трендах нейросетей и ряде других вопросов.

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и доступен на платформе «VK Видео».