Фонтанка: развращавшая ученика в Петербурге педагог говорила с ним о муже

Педагог из Петербурга, которую обвиняют в развращении восьмиклассника, рассказывала ему о своем муже. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Дарья преподавала английский язык. В какой-то момент она стала выделять Андрея (имя изменено) среди всех своих учеников.

В переписке с женщиной подросток рассказывал о том, что у него наблюдаются конфликты с матерью. Со своей стороны, Дарья говорила о том, что ее муж лысеет и не понимает ее.

Позже учительница стала часто делать юноше комплименты и присылать свои фото. В какой-то момент он отправил ей снимок понравившейся ему девушки, но Дарья ответила ревностью.

Вскоре женщина поцеловала подопечного на дополнительных занятиях. Как рассказал сам подросток, в последствии все подобные моменты были инициированы педагогом.

«Запретные отношения длились примерно с февраля 2024 года по декабрь 2025 года», – сообщается в публикации.

В какой-то момент школьник понял, что происходит «что-то неправильное» и заявил о необходимости расстаться. Юноша заявил, что после этого женщина стала мстить ему, придираясь на уроках.

Женщину задержали несколько дней назад. Правоохранители полагают, что от ее действий могли пострадать и другие подростки.

Ранее школьная учительница родила от 13-летнего подростка.