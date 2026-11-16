Инфаркт миокарда и инсульт чаще происходят с 6 часов утра до полудня. При этом наиболее опасным считается период сразу после пробуждения. В это время вероятность инфаркта увеличивается примерно на 40%, а инсульта — почти на 50%. Об этом RuNews24.ru сообщила к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

Эксперт объяснила, что после сна организм переходит в активное состояние. При пробуждении и подъеме с постели повышаются артериальное давление и частота сердечных сокращений. Одновременно кровь становится более склонной к образованию тромбов. Дополнительная физическая или эмоциональная нагрузка может спровоцировать повреждение атеросклеротической бляшки.

«То есть, утренний пик объясняется сочетанием таких факторов, как повышенное давление, учащенный пульс, изменения свертывающей системы крови и стресс от начала дня накладываются друг на друга. Для человека с гипертонией, атеросклерозом, нарушениями ритма или перенесенным инфарктом это может стать критическим сочетанием», — подчеркнула она.

Однако, по словам врача, утро не является единственным временем повышенного риска. Некоторые исследования указывают на менее выраженный вечерний пик сердечно-сосудистых событий, который приходится примерно с 18:00 до полуночи. У работающих такие случаи могут чаще происходить по понедельникам, а у людей со сменным графиком и нарушениями суточного ритма давления утренний пик, напротив, может быть менее заметным.

Хачирова отметила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно регулярно измерять давление, принимать назначенные препараты и обсуждать с врачом подходящее время их приема. Также не рекомендуется резко вставать с постели: особенно пожилым людям и пациентам с гипертонией стоит сначала несколько минут спокойно размяться лежа.

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