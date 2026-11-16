Семья из Бразилии забыла семилетнего сына в самолете после посадки

В Бразилии семья, прилетевшая из Сан-Паулу в Порту-Алегри, забыла в самолете семилетнего сына. Об этом сообщает Último Segundo.

Инцидент произошел в субботу, 14 ноября, в международном аэропорту Сальгадо Филью после рейса LA3420 авиакомпании LATAM Airlines Brasil.

После высадки пассажиров пилот по радио сообщил диспетчеру, что семья оставила ребенка на борту. Он попросил направить к самолету сотрудника авиакомпании.

Мальчик оставался в салоне под присмотром персонала LATAM. Примерно через 15 минут, после подтверждения родства, сотрудники компании передали его матери. Позже в авиакомпании подтвердили, что ребенок был благополучно возвращен семье.

До этого в Канаде отменили рейс из-за капризного ребенка. Родитель и члены экипажа уговаривали ребенка сесть и пристегнуть ремень, однако он не слушался. Самолет был вынужден вернуться к выходу на посадку, чтобы высадить родителя и ребенка. При этом, как сообщается, остальным пассажирам также пришлось выйти из самолета, чтобы бортпроводники смогли оформить документы. В итоге рейс был задержан до следующего дня.

Ранее ребенок родился в самолете, когда у его матери начались схватки на два месяца раньше срока.