Единая цифровая платформа для сельского и рыбного хозяйства должна связать отраслевые информационные системы и уменьшить объем административной работы для работников отрасли. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Алтухов («Единая Россия»), передает Дума ТВ.

По его словам, соответствующий законопроект уже прошел первое чтение.

«Один из принятых уже в первом чтении законопроектов — это депутатская инициатива о создании единой цифровой платформы в области сельского хозяйства», — указал депутат.

Выступая в подкасте «Законный вопрос», Алтухов подчеркнул, что повышение производительности в сельском хозяйстве зависит не только от внедрения роботов и технологий точного земледелия. Важную роль играет и сокращение бюрократических процедур.

Сейчас хозяйствам приходится передавать сведения в несколько разных систем, где данные могут различаться. Это создает трудности, в частности, при оформлении государственной поддержки. Предлагаемая платформа должна объединить информацию из систем, связанных с селекцией, учетом зерна, аквакультурой, животноводством и другими направлениями.

Ранее Лукашенко заявил о чрезмерном иждивенчестве в одной сфере.