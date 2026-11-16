«Радиостанция Судного дня» в понедельник, 16 ноября, вновь вышла в эфир с новым словом. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Радиостанция активизировалась в 15:33 мск.

«НЖТИ 08220 ЗИМОСТОЙКИЙ 3175 5750», – прозвучало в эфире УВБ-76.

В пятницу, 13 ноября, «Радиостанция Судного дня» внезапно прервала вещание. По мнению автора Telegram-канала «УВБ-76 логи», в работе оборудования произошел сбой из-за плохого контакта в одном из разъемов или неисправность полупроводникового элемента. Неисправность была устранена в течение нескольких часов.

УВБ-76 — это военная радиостанция, которая вещает с 1970-х годов. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в Советском Союзе в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного дня» заговорила по-итальянски о вожде.