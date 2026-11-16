16-летний школьник сорвался в шахту лифта с высоты и попал в больницу. Об этом сообщает 72.ru.
По данным издания, инцидент произошел в ЖК «Три богатыря». Молодой человек пролетел 22 этажа. Как предположил заместитель директора компании, обслуживающей лифт, юноша вместе с друзьями мог попасть на технический этаж и разобрать вентиляционную шахту.
«Периодически там вскрывают замки, чтобы попасть на крышу. Хорошая панорама», – рассказал он.
Скорая помощь прибыла на место спустя 12 минут после того, как поступил вызов. Состояние пациента оценили как крайне тяжелое. Сейчас он в профильном отделении.
«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказали в ведомстве.
Известно, что молодой человек из Челябинска, в Тверь он приехал к другу. Пострадавший занимался руффингом.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Они выяснят, проводили ли представители управляющей компании все необходимые мероприятия, чтобы избежать подобных инцидентов.
Ранее подросток упал в шахту лифта с десятого этажа и выжил.