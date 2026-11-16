МЧС: на Крылатской улице в Москве полностью потушили пожар

Специалисты полностью потушили пожар на территории горнолыжного комплекса в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы.

«Пожар по адресу: Крылатская улица, дом 1 полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — сказали журналистам.

Незадолго до этого сообщалось о ликвидации открытого горения на объекте. Уточнялось, что проводится проливка и разбор конструкций.

В МЧС отмечали, что площадь возгорания возросла до 1,3 тыс. квадратных метров. СМИ писали, что загорелись административное здание и помещение пристроенного к нему деревянного склада.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, на тушение огня направлены дополнительные силы пожарных служб — всего было задействовано 44 человека и 11 единиц техники.

На объектах спорткомплекса в Крылатском уже тушили возгорание. В ночь на 1 января 2024 года там сгорел склад с дизельным топливом и спортинвентарем. Площадь пожара тогда составила 800 квадратных метров.

Ранее в Москве вспыхнул склад с аккумуляторами.