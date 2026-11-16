В Музее Победы представят более 100 экспонатов к 130-летию Жукова

В Музее Победы 26 ноября откроется выставка «Маршал Победы. 130 лет», посвященная 130-летию Георгия Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В экспозицию включат более 100 предметов из собраний федеральных музеев, архивов и семейных коллекций потомков полководца.

Гендиректор Музея Победы, заместитель секретаря ОП РФ Александр Школьник назвал проект ключевым событием юбилейной программы. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив передвижную выставку уже увидели жители Коврова, Брянска, Воронежа, Белгорода, Липецка, Жукова, Курска и Тулы.

«Теперь экспозиция будет представлена в музее на Поклонной горе, при этом ее дополнят подлинные экспонаты из фондов крупнейших музеев нашей страны», — сказал он.

Выставка расскажет о жизненном пути и военной карьере маршала. Среди участников проекта — Музей Победы, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Государственный исторический музей, Государственный музей обороны Москвы, Государственный мемориальный музей А.В. Суворова и Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Материалы также предоставили Центральный архив Минобороны, Государственный архив РФ и Российский государственный архив кинофотофонодокументов.

Главным экспонатом станет орден «Победа» № 1. Жуков первым получил эту высшую военную награду за освобождение правобережной части Украинской ССР. Орден хранится в Центральном музее Вооруженных сил РФ, а в Москве его впервые покажут широкой аудитории. Государственный архив РФ также передал подлинник описания награды от Ювелирторга от 11 мая 1944 года.

Посетители увидят шашку, с которой Жуков принимал Парад Победы 24 июня 1945 года, маршальские погоны и орденскую планку, фотографии, документы, письма, награды и личные вещи. В экспозицию включили первое издание мемуаров «Воспоминания и размышления» с дарственной подписью дочери Элле, а также кинохронику и живописные работы Романа Абдуллина и Олега Маслова.

Отдельную часть составит планшетная экспозиция с оцифрованными материалами о детстве, учебе, военной службе Жукова и послевоенных годах. Выставка продлится до 18 декабря 2026 года.

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