Американец покусал детей во время баскетбольного матча и попал за решетку

В США мужчина покусал детей во время баскетбольного матча и попал за решетку, пишет издание People.

Жителю Индианы Томасу Расселу предъявили обвинения в нанесении побоев с причинением вреда здоровью детям младше 14 лет. По данным полиции, инцидент произошел 7 ноября на детском дне рождения в округе Вашингтон.

Расследование началось после того, как женщина обнаружила след от укуса на спине своего девятилетнего сына. По данным полиции, двое детей заявили, что Рассел укусил их во время баскетбольного матча, когда они отказались отдать ему мяч.

Третий ребенок рассказал, что мужчина ударил его в пах во время борьбы в игровом домике. Сам Рассел отрицает, что кусал кого-либо из детей. В суде он заявил о своей невиновности, однако судья не поверил мужчине и назвал его поведение «очень отвратительным».

Для Рассела был установлен залог в размере $30 тыс. Ему также запретили посещать спортивные мероприятия с участием потерпевших, включая соревнования, в которых играет его собственный ребенок.

Ранее в Петербурге один водитель укусил другого в драке за парковочное место.