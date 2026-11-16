В МГИК начали эвакуировать сотрудников и студентов из-за сообщения об угрозе

В Московском государственном институте культуры (МГИК) начали эвакуировать сотрудников и студентов из-за сообщения об угрозе безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе учебного учреждения.

«Внимание! В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация и все необходимые мероприятия», — говорится в сообщении.

Учащихся и работников просят сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения.

12 ноября в МГИК также прошла эвакуация на фоне сообщения о возможном взрывном устройстве. Представители института уточняли, что получили информацию об угрозе безопасности. На место прибыли уполномоченные службы, которые провели необходимые мероприятия.

Позднее в вузе возобновили учебный процесс, уточнив, что сведения о взрывном устройстве не подтвердились.

В конце октября студентов и сотрудников Московского государственного строительного университета (МГУС) эвакуировали из-за угрозы минирования. По словам студентов, во время предыдущих эвакуаций руководство вуза не выпускало официальных приказов об отмене пар. В связи с этим людям после трех–четырех часов на улице приходилось возвращаться в аудитории и продолжать занятия в обычном режиме. Лишь некоторые студенты уходили домой, но были преподаватели, которые ставили таким обучающимся прогулы.

Ранее студентов одного из столичных колледжей эвакуировали из-за сообщения о бомбе.