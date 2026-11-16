Тело Михала Оксиньского, расстрелявшего людей в центре польского Кракова, передадут в медицинский университет для проведения опытов. Об этом сообщил журналистам мэр города Лукаш Гибала, передает польский портал «Витрина».

Это произойдет, если после завершения прокурорских процедур родственники не заберут тело для захоронения. В данный момент известно, что родственники решили не организовывать похороны Оксиньского. На сегодняшний день за его телом никто так и не обратился. При этом похороны его родителей и сестры назначены на 16 ноября в гмине Васнюв.

По закону, если родственники не организуют захоронение, обязанность по организации похорон ляжет на городской Центр социальной помощи, а расходы придется покрыть из муниципального бюджета – за счет налогоплательщиков.

Мэр Кракова на пресс-конференции уточнил, что хотел бы передать тело Оксиньского в медицинский колледж Ягеллонского университета, но для этого необходимо согласие самого учебного заведения.

«Решение остается за семьей. Если родственники не захотят забрать тело и организовать похороны, я предложу, чтобы город не занимался погребением, а передал тело для медицинских и научных целей», — сказал Гибала.

Таким образом, окончательное решение будет зависеть от родственников погибшего и согласия университета принять тело. Гибала подчеркнул, что если этот сценарий реализуется, террориста не будут хоронить в Кракове.

На прошлой неделе стало известно, что 24-летний Оксиньский, открывший 7 ноября огонь по людям на Главной рыночной площади Кракова, умер в больнице от полученных при задержании ранений.

Ранее сообщалось о задержании 11 поклонников стрелка из Кракова в Польше за посты в Сети.