В Москве на 93-м году жизни скончался ветеран ТАСС, журналист и исследователь Африки Владимир Корочанцев. Об этом сообщило агентство со ссылкой на дочь журналиста.

Корочанцев окончил Московский государственный институт международных отношений. В начале 1970-х годов он стал первым постоянным корреспондентом ТАСС на Мадагаскаре.

За годы работы представлял агентство на Сейшельских и Коморских островах, в Мали и Камеруне, а также возглавлял отделение ТАСС во Франции.

Корочанцев является автором ряда книг об Африке, среди которых «Африка — земля парадоксов», «Африка под покровом обычая», «Остров загадок и открытий» и «Голоса животных и растений». За время профессиональной деятельности он подготовил несколько поколений журналистов-международников, многие из которых продолжили работу в зарубежных странах, в том числе в Африке, и российских СМИ.

Коллектив ТАСС выразил соболезнования родным и близким Владимира Корочанцева.

Ранее скончался заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий.