Пропавшего после обрушения здания в Нью-Йорке кота нашли живым спустя четыре дня, пишет Local10.

Животное по кличке Айзек принадлежит 13-летней Зарии Коулман. Девочка все это время просила помочь ей найти питомца, но попасть домой сама не могла. Как пишут СМИ, 11 ноября в Бруклине обрушилось жилое здание. Из соседних домов пришлось эвакуировать жильцов, в том числе семью школьницы. При обрушении часть стены их дома оказалась разрушена. В комнате девочки появилась огромная дыра, а испуганный кот куда-то исчез.

В пятницу Зария пришла на пресс-конференцию и со слезами попросила спасателей поискать Айзека. Она говорила, что он наверняка где-то прячется и слишком напуган, чтобы выйти к людям. Кота нашли в воскресенье, 15 ноября. Рабочие услышали тихое мяуканье из кухонного шкафа под раковиной. Там и сидел питомец, который все это время не выходил из своего укрытия.

Девочка ждала на улице. Когда спасатели вынесли переноску с котом, она сразу прижала ее к себе. Животное отвезли на осмотр в ветеринарную клинику, после чего отпустили домой.

О возвращении кота домой сообщил и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Он поблагодарил спасателей, городские службы и волонтеров, которые помогли разыскать животное.

Ранее пропавший кот вернулся в семью спустя 12 лет и сразу пошел обниматься.