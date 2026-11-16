В Пермском крае медведь напал на мужчину во время охоты

Мужчина серьезно пострадал во время нападения медведя в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

Местный житель вместе с несколькими знакомыми охотился на лося. В процессе собака, которую взяли с собой, залаяла. Звук разбудил спящего медведя, после чего животное набросилось на россиянина.

Мужчину спасли благодаря собаке. Питомец отвлек медведя, после чего друг пострадавшего выстрелил в хищника, таким образом ликвидировав его.

Во время нападения животное травмировало пострадавшему руки и лицо. Ему понадобилась помощь медиков. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

Как рассказал замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, в текущем году популяция медведей увеличилась на 300 тысяч особей.

Одна из причин выхода хищников к людям – нехватка естественного корма. Также свою роль в процессе сыграло присутствие людей в среде обитания животных и доступ к пищевым отходам. Однако в каждом регионе причины могут быть своими.

Ранее в Башкирии пес спас туристов от медведя, но серьезно пострадал сам.