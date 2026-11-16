Dünya: спасатели ищут 12 турецких моряков с затонувшего в Черном море сухогруза

Спасатели ведут поиски 12 турецких моряков с затонувшего в Черном море сухогруза. Об этом издание Dünya сообщило в соцсети X.

В публикации отмечается, что грузовое судно Betul 8 под флагом Сомали затонуло у берегов Болгарии. Корабль перевозил пшеницу из Румынии в Египет.

«При участии Турции, Болгарии и Румынии начаты поисково-спасательные работы. Проверяется версия о том, что судно затонуло в результате взрыва», – говорится в публикации.

28 октября беспилотники ударили по контейнеровозу Contship Jet у берегов Болгарии, в результате чего он затонул. Атаке подверглось судно, шедшее под флагом Либерии.

Сообщалось, что после удара часть более 20 контейнеров выбросило за борт. Contship Jet в числе прочего перевозил опасные грузы: литий-ионные батареи, кислоты и легковоспламеняющиеся жидкости.

23 октября торговое судно под флагом Коморских Островов затонуло в Черном море после атаки БПЛА. Инцидент произошел утром, когда береговая охрана получила сигнал о пожаре на борту судна в 13 морских милях к востоку от румынского порта Констанца.

Ранее у берегов Болгарии взяли под охрану загадочный контейнер.