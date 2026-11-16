В Подмосковье на 14-летнего школьника завели дело после поджога на ж/д путях

В отношении 14-летнего школьника возбудили уголовное дело о теракте после поджога релейного шкафа в Московской области на перегоне Люберцы – Панки. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

По предварительным данным, подросток действовал по указанию неизвестных кураторов, с которыми общался в мессенджере. В итоге, школьник купил горючую смесь, облил ею распределительный шкаф подачи питания, поднес зажигалку, а затем скрылся.

«В результате инцидента нижняя часть металлического корпуса частично обгорела, также оказалось повреждено лакокрасочное покрытие. На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли пластиковые емкости, три пробки и смывы следов горения», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что ЧП не изменило график движения поездов.

В отношении юноши избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ, подростка завербовали якобы через чат-бот знакомств «Дайвинчик/ Leo» в мессенджере Telegram. Школьник, думая, что общается с девушкой, вступил в переписку с неизвестным лицом.

До этого двое 18-летних жителей Красноярского края были осуждены за покушение на диверсию на железной дороге. Суд установил, что в конце июля прошлого года один из подсудимых, прошедший диверсионное обучение, за вознаграждение попытался поджечь в Октябрьском районе Красноярска железнодорожные релейные и батарейные шкафы.

Ранее в Кузбассе подросток пообщался с неизвестными в чат-боте и устроил диверсию.