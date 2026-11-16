В Турции у водителя маршрутки случился инсульт, автобус упал в море

Маршрутный автобус вылетел с дороги в море в турецком городе Айвалык, водителю стало плохо. Об этом сообщает портал Sozcu.

По информации портала, автобус упал в море после того, как у водителя случился инсульт, он потерял управление и машина рухнула в море. На помощь бросились и случайные прохожие, они вместе со спасателями вытаскивали людей из салона.

Водителя госпитализировали без сознания, несмотря на все усилия врачей, реанимировать его не удалось.

В микроавтобусе находились 11 человек, в их числе ребенок. Всех пассажиров спасли, угрозы жизни нет.

Как пишет ODATV, водителю было 33 года, он женат, у него есть ребенок. При этом уточняется, что у мужчины не было проблем со здоровьем.

В начале ноября стало известно, что в Турции в ДТП с автобусом пострадали более 40 туристов.

Ранее в Турции автобус с туристами улетел в овраг.