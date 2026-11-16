Двое украинцев угрожали бомбой и стрельбой в польском Вроцлаве. Об этом сообщается на сайте городской полиции.

По информации правоохранителей, 13 ноября на улице Валонской во Вроцлаве двое граждан Украины 18 и 19 лет, стоя на балконе многоквартирного дома, публично угрожали прохожим. В частности они кричали, что являются террористами и что в квартире заложена бомба, а также имитировали стрельбу из муляжей оружия. Кроме того, по данным полиции, они публично восхваляли краковское преступление и высказывали противоправные угрозы, мотивированные национальностью.

В настоящее время молодые люди задержаны. Им предъявлены обвинения по ст. 224а § 1, ст. 255 § 3 и ст. 119 § 1 Уголовного кодекса, а после допроса в прокуратуре в субботу передали пограничной службе и в тот же вечер депортировали в Украину. Полиция подчеркнула, что любые угрозы, ложные тревоги и имитация применения оружия — даже в виде «шутки» — будут рассматриваться предельно серьезно, поскольку за такие преступления предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

12 ноября полиция в Польше задержала 11 человек, восхваляющих в интернете стрелка из Кракова и призывающих к новым нападениям. Расследованием этих публикаций занимается Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью.

Ранее в Польше раскрыли шпионскую сеть, в которую входила россиянка.