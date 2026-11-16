При подозрении на анорексию у близкого не стоит игнорировать тревожные признаки. Из-за искаженного восприятия тела человек может не замечать опасного снижения веса и считать себя полным даже при выраженном истощении, рассказала «Москве 24» психотерапевт Лариса Никитина.

Резкое похудение отражается на работе всего организма. В частности, потеря жировой ткани, поддерживающей почки, может повлиять на их положение и функционирование. Также возможны отеки, нарушения в работе сердца и сосудов, обмена веществ и гормональной системы.

Психотерапевт Лариса Никитина подчеркивает: чем раньше выявлена проблема, тем лучше. Если человек отказывается обсуждать свое состояние или взвешиваться, важно спокойно предложить ему обратиться к специалисту, не прибегая к давлению. Индекс массы тела ниже 18 — повод для медицинской оценки, однако определить диагноз и необходимые меры может только врач.

По словам специалиста, расстройство остается серьезной проблемой, особенно часто с ним сталкиваются девочки-подростки. Хотя влияние медиа и популярность худобы нередко считают основными причинами, развитие анорексии связано с психологическими факторами и может иметь разные предпосылки.

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