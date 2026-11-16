В ближайшие месяцы до февраля 2027 года в мире будет бушевать крупномасштабное потепление поверхности Тихого океана Эль-Ниньо, которое повлияет на погоду во многих странах. Однако это погодное явление не гарантирует аномально теплую зиму в европейской части России, поскольку другие атмосферные процессы могут ослабить его влияние и привести к похолоданию. Об этом kp.ru рассказала доктор географических наук, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарья Гущина.

По словам эксперта, статистическая связь между сильным Эль-Ниньо и теплой зимой в Евразии действительно существует. Однако на температуру в регионе влияют и другие факторы. Один из них — внезапное стратосферное потепление (ВСП), которое уже произошло в ноябре. Не исключено, что аналогичное событие повторится и грядущей зимой.

Специалист объяснила, что ВСП влияет на нижние слои атмосферы и способствует образованию блокирующих антициклонов, которые могут вызывать сильные морозы. Если такие антициклоны усилятся над Западной и Восточной Сибирью, зима там окажется холоднее. Кроме того, некоторые североамериканские модели показывают отрицательные температурные аномалии в декабре на территории России — от европейской части до Дальнего Востока. Такие процессы могут компенсировать влияние Эль-Ниньо.

Профессор также отметила, что явление не связано со шквалами и смерчами в умеренных широтах. Оно влияет на крупномасштабные процессы, например среднемесячную температуру, а не на отдельные погодные события. Иная ситуация складывается в регионах, расположенных рядом с Тихим океаном. Там Эль-Ниньо может быть определяющим фактором погоды.

При этом Эль-Ниньо можно спрогнозировать примерно за девять месяцев. В то же время локальные погодные аномалии предсказывают максимум за неделю. Поэтому долгосрочные прогнозы конкретной погоды на отдельные дни или недели в течение зимы бывают бесполезными.

Теплую и сухую осень в Москве специалист объяснила устойчивым преобладанием блокирующих антициклонов.

«Чтобы доказать причастность к такой погоде Эль-Ниньо, нужно иметь статистику лет за 50, где видно, что каждый раз, когда он возникает, появляются такие антициклоны и обеспечивают теплую осень. Данные наблюдений таких результатов не дают», — отметила она.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что жителей Центральной России на этой неделе ожидает аномально теплая погода. По словам специалиста, температура воздуха будет на уровне мартовской или апрельской нормы.

Ранее москвичам спрогнозировалис аномально теплый декабрь.