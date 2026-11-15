В Таганроге после атаки ВСУ ввели режим ЧС локального уровня

Локальный режим ЧС ввели в Таганроге после украинской атаки на Ростовскую область. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова во «ВКонтакте».

Она рассказала, что провела внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где заслушала отчеты об обстановке, сложившейся в результате ночной атаки.

«Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09.00. Рабочая группа приступила к обходу поврежденных домов для оценки ущерба», — написала Камбулова.

Мэр также сообщила, что открытое горение было ликвидировано на трансформаторной подстанции, угроза снята. В данный момент специалисты обрабатывают территорию, чтобы исключить повторное возгорание.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время атаки на Таганрог была повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, в результате чего оказались обесточены линии электропередачи и остановлено движение железнодорожного транспорта. Электроподстанция также была повреждена в квартале Шубин.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области после налета дронов пострадали объекты энергетики и транспорта.