Пожар тушат в центре Москвы в строящемся здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Главное управление МЧС России.
Пожарным поступило сообщение о возгорании по адресу: Третья улица Ямского Поля, дом 2. Пожар возник в строящемся двухэтажном здании, уточнили в ведомстве.
Возгорание локализовали, информации о пострадавших не поступало.
Как отмечает РИА Новости, загорелся строящийся дом у метро «Белорусская» на стройке жилого комплекса «Слава».
На сайте ГУ МЧС указано, что организована работа по тушению 13 техногенных пожаров в городе, специалисты ведут мониторинг состояния воздуха.
До этого при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы пострадали два человека, в том числе ребенок. Позднее задержали и поджигателя квартиры.
Ранее в гостинице на северо-востоке Москвы сработала пожарная сигнализация.