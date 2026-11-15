Пожар возник на стройке в центре Москвы

Пожар тушат в центре Москвы в строящемся здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Главное управление МЧС России.

Пожарным поступило сообщение о возгорании по адресу: Третья улица Ямского Поля, дом 2. Пожар возник в строящемся двухэтажном здании, уточнили в ведомстве.

Возгорание локализовали, информации о пострадавших не поступало.

Как отмечает РИА Новости, загорелся строящийся дом у метро «Белорусская» на стройке жилого комплекса «Слава».

На сайте ГУ МЧС указано, что организована работа по тушению 13 техногенных пожаров в городе, специалисты ведут мониторинг состояния воздуха.

До этого при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы пострадали два человека, в том числе ребенок. Позднее задержали и поджигателя квартиры.

Ранее в гостинице на северо-востоке Москвы сработала пожарная сигнализация.