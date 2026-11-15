Во Владивостоке более 65 тысяч человек остались без света, воды и тепла

Прокуратурой Приморского края организована проверка по факту аварийного отключения электричества и отопления во Владивостоке. Надзорное ведомство сообщило в «Максе», что без коммунальных ресурсов — света, воды и тепла — осталось порядка 65 тыс. человек.

«15 ноября из-за аварии на сетях без света остались более 50 тыс. жителей Ленинского и Первомайского районов во Владивостоке. Кроме того, более 15 тыс. жителей Ленинского района города Владивостока остались без горячего водоснабжения и отопления», — указали в прокуратуре.

Проведение аварийно-восстановительных работ в данный момент поставлено на контроль надзорного ведомства. Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии. Фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль.

До этого свыше 50 тыс. абонентов трех районов Донецка остались без электричества из-за отключения 206 трансформаторных подстанций.

Ранее часть округа Белгородской области осталась без света после атаки дрона.