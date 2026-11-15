Семь пассажирских поездов отменили в Ростовской области из-за ночной атаки БПЛА на станции Таганрог, еще один поезд задержан. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Ночь в результате падения обломков БПЛА на станции Таганрог была повреждена электроподстанция. Возгорания не произошло, но работа контактной сети была нарушена и движение поездов по станции приостановлено.

В итоге пришлось отменить три поезда, следующих рейсом Таганрог – Ростов (№6071, №6501, №6507), а также два поезда Успенская – Таганрог (№6301 и №6303) и два следующих в обратном направлении Таганрог – Успенская (№6302 и №6304).

Также на три часа был задержан поезд №805 «Ласточка» Таганрог – Новороссийск.

Кроме того, был сокращен график движения 14 поездов, курсирующих между Ростовом и Таганрогом.

На месте работают специалисты аварийно-восстановительной бригады.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью при отражении атак беспилотников на регион были уничтожены 50 БПЛА.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область ночью более 130 раз.