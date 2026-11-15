Русских: семь БПЛА ВСУ уничтожены в Ульяновской области, пострадавших нет

Семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены на территории Ульяновской области, никто не пострадал. Об этом в «Максе» заявил губернатор региона Алексей Русских.

«Перехвачено и уничтожено семь вражеских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и повреждений имущества нет», — написал он.

Как уточнил Русских, места падения зафиксированы на территории Майнского и Николаевского районов.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 150 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено за прошедшие сутки над территорией Курской области, никто не пострадал.

Утром 15 ноября Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили 533 беспилотника в 14 российских регионах.

По информации ведомства, БПЛА были уничтожены в Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Курской, Ростовской, Тульской, Саратовской, Ульяновской областях, Краснодарском крае, Татарстане, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее при атаке FPV-дрона под Белгородом мужчину ранило осколком.