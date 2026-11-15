Контактная сеть на перегоне Неклиновка - Марцево в Ростовской области повреждена в результате падения обломков беспилотника, в связи с чем остановлено движение поездов. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога в Telegram-канале.

«Сегодня ночью в результате падения обломков БПЛА на станции Таганрог Северо-Кавказской железной дороги была повреждена электроподстанция. Возгорания не произошло, нарушена работа контактной сети...Движение поездов по станции приостановлено», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадал старший электромеханик подстанции — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

На три часа задержан поезд №805 «Ласточка» Таганрог – Новороссийск, также отменены пригородные поезда из Таганрога в Ростов. График движения сокращен до станции Морская. Они курсируют по маршрутам Ростов — Морская и Морская — Ростов.

На месте ЧП работают специалисты аварийно- восстановительной бригады.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время атаки на Таганрог была повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, в результате чего оказались обесточены линии электропередачи и остановлено движение железнодорожного транспорта. Электроподстанция также была повреждена в квартале Шубин.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области после налета дронов пострадали объекты энергетики и транспорта.