Более 130 тысяч человек подписали петицию о восстановлении в должности Хуанга

Более 130 тысяч человек подписали петицию за восстановление в должности бывшего руководителя американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга, которого уволили на фоне скандалов с его изменами. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте компании была размещена петиция в поддержку Хуанга. По состоянию на 10.00 ее подписали 6,8 тысяч действующих сотрудников Nvidia, 74,1 тысячи акционеров и 55,6 тысячи сторонников Хуанга — всего 137,9 тысячи человек.

Накануне о сборе подписей в поддержку Хуанга сообщил американский бизнесмен Илон Маск.

До этого The Wall Street Journal писала, что Хуанг мог стать жертвой китайской разведки.

В ноябре главу Nvidia заподозрили в романтических связях с женщиной, которую спецслужбы США считают агентом разведки КНР. По данным СМИ, она была завербована для шпионажа и попыток обойти запреты США на поставки ИИ-чипов в Китай. Бизнесмен принес извинения сотрудникам и своей семье, признавшись в измене. Однако вскоре журналистам стало известно про еще один роман Хуанга — с подчиненной Кимберли Пауэлл. Вскоре после начала скандала Хуанг покинул свой пост.

Ранее у экс-главы Nvidia нашли третью любовницу.