Литий-ионная батарея стареет от двух вещей — от тепла и от долгого пребывания на высоком уровне заряда, и включен компьютер или выключен, ей в целом все равно. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.

По данным исследования, 62% пользователей ноутбуков никогда не выключают их полностью и лишь закрывают крышку, 48% держат устройство постоянно подключенным к сети, а 19% знают, что зарядка при полной емкости останавливается автоматически, — остальные уверены, что таким образом «перезаряжают» батарею и вредят ей, хотя это заблуждение.

Настоящий риск не в непрерывной работе, а в том, как ноутбук работает: закрытая крышка в рюкзаке, мягкая поверхность, перекрытые вентиляционные отверстия, пыль в системе охлаждения — месяц такой жизни в тепле действительно ощутимо съест ресурс, а тот же ноутбук на столе с хорошим притоком воздуха будет в порядке. Разница не в количестве часов, а в условиях.

«Есть и вторая причина иногда перезагружаться, и она не про аккумулятор: многие обновления системы, в том числе исправляющие уязвимости, применяются только после перезапуска, а компьютер, который месяц спит с отложенными обновлениями, остается открытым для давно известных проблем. 57% корпоративных устройств хотя бы раз за квартал пропускали критическое обновление именно из-за того, что их не перезагружали — это уже не вопрос батареи, а вопрос безопасности данных компании», — отметил Щербаков.

Ноутбук не изнашивается от того, что работает, — он изнашивается от того, как с ним обращаются: если устройство стоит на столе и охлаждается нормально, месяц без выключения ему не повредит, а если оно лежит в рюкзаке с закрытой крышкой и греется, ресурс уходит быстрее.

Правила здесь простые: перезагружать ноутбук раз в несколько дней, следить за вентиляцией и включать ограничение заряда в параметрах питания, если оно есть, — тогда батарея прослужит дольше, а данные останутся в безопасности.

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