Универсальной суммы «входа» в инвестиции не существует, но есть правило: чем меньше капитал, тем внимательнее нужно смотреть на комиссии, поскольку они действуют против сложного процента незаметно и каждый год. Об этом «Газете.Ru» рассказал частный банкир, экс-директор управления по работе с частным капиталом банка UBS Николай Буров.

По словам эксперта, если вложить 100 тыс. рублей и рассчитывать на 15% годовых, то есть на 15 тыс., то при расходах в 3% (брокер, депозитарий, комиссия фонда) придется отдать 3 тыс. — пятую часть дохода, а если у тарифа есть абонентская плата 600 рублей в месяц, за год набежит 7200 рублей, почти половина прибыли. Поэтому смотреть нужно не на ставку комиссии саму по себе, а на ее долю в ожидаемом доходе: рабочий ориентир — годовые расходы не должны превышать 10–15% от ожидаемой доходности, что при 15% годовых составляет 1,5–2,2% от суммы вложений.

Из чего складываются расходы: комиссия брокера и депозитария за сделки обычно составляет доли процента, но у некоторых тарифов есть ежемесячная плата, которая бьет по малым счетам; биржевые фонды берут примерно 0,5–1,5% в год, активно управляемые обычно дороже; доверительное управление — это плата за управление плюс процент от прибыли; а самая неочевидная часть — маржа внутри продукта, которая в структурных облигациях и нотах заложена в условия и может не фигурировать отдельной строкой.

«До 50–100 тысяч рублей разумно открыть брокерский счет с тарифом без абонентской платы и купить простые инструменты: облигации и биржевые фонды. От нескольких сотен тысяч рублей появляется возможность собрать диверсифицированный портфель, а стоимость обслуживания в процентах заметно падает. От миллиона и выше можно обсуждать индивидуальные условия: крупному клиенту ставки часто удается снизить, но только если спросить», — отметил Буров.

Перед любым вложением стоит задать три вопроса: сколько я заплачу за год в рублях, а не в процентах; есть ли плата за вход и выход; из чего состоит доходность продукта и сколько из нее остается мне.

Начинать можно с небольшой суммы — главное, чтобы стоимость инвестирования была прозрачной и понятной до первого вложения.

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