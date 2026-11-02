В Wildberries рассказали о пожаре в ПВЗ в Новой Москве

Пострадавших в результате возгорания в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в торговом центре в Новой Москве нет. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Wildberries & Russ (RWB).

«Компания обязательно проведет оценку суммы ущерба на ПВЗ. Wildberries повторит заказы покупателей в случае их наличия на маркетплейсе. В случае отсутствия аналогов поврежденных товаров клиенту придет в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а его стоимость вернется пользователю на счет. Продавцам же компенсируется стоимость поврежденных товаров», — сказали там.

До этого столичное управление МЧС РФ сообщало, что в одном из московских торговых центров произошло возгорание. В ведомстве рассказали, что огонь охватил здание на улице Героя России Соломатина в поселке завода Мосрентген. Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, Москва», в связи с пожаром из торгового центра эвакуировали порядка 150 человек. По информации журналистов, в здании загорелся пункт выдачи заказов, расположенный на первом этаже. Очевидцы рассказали, что над строением образовалось облако густого черного дыма.

Ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин сожгли магазин из-за ссоры с работодателем.