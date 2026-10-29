В столице стартовала II Московская международная неделя видеоигр, сообщается на сайте mos.ru.

В рамках Московской международной неделе видеоигр, которая проходит до 1 ноября, состоится более 50 сессий с участием более чем 250 разработчиков, издателей, инвесторов и отраслевых специалистов из разных стран.

Во время Московской международной недели видеоигр запланированы различные презентации игровых проектов, мастер-классы, деловые сессии, лекции и «Ночь видеоигр». Более 85 компаний покажут свои разработки.

Также в рамках мероприятия в киберклубах Москвы и 68 регионов России пройдут турниры по Dota 2, CS 2 и PUBG. Кроме того, желающие смогут принять участие в Кубке Московской международной недели видеоигр по CS, Valorant и «Миру танков».

Лекции и мастер-классы для посетителей проведут 5 вузов, среди которых НИУ ВШЭ, РТУ МИРЭА и школа компьютерной графики и игровой разработки Scream School.

Посетители смогут протестировать различные игровые проекты, а 30 октября пройдет матч-звезд по онлайн-шутеру «Калибр» с участием 12 известных игроков и приглашенной команды студентов.

Также в рамках Московской международной недели видеоигр 31 октября пройдет «Ночь видеоигр», на которой желающие смогут принять участие в турнирах, посетить ретрозону с приставками и мастер-классы.