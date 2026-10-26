Омбудсмен ответила на заявления Украины о принудительном вывозе семей из Алешек

Заявления украинской стороны о том, что семьи с детьми должны быть насильно вывезены из Алешек в Херсонской области, неприемлемы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере «Макс».

«Я как уполномоченный по правам человека слово «насильно» не приемлю. Мы говорим о людях, которые сами в состоянии принять осознанные решения», — написала омбудсмен.

Лантратова отметила, что процесс эвакуации может быть только добровольным и должен учитывать интересы обычных людей.

23 октября в Белом доме объявили, что Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились ввести режим прекращения огня в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию мирных жителей по специально выделенному безопасному коридору.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что «режим тишины» начнет действовать 27 октября. В Киеве также подтвердили достижение договоренностей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что срок действия прекращения огня еще не определен.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ препятствуют эвакуации населения Алешек.