«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир странное сообщение. Об этом заявляет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

«НЖТИ 22704 АРОПОД 8414 9247», — прозвучало в эфире в 14:29 по мск.

Это сообщение стало вторым за день. Первое слово «боевосбой» можно было услышать на волнах «Жужжалки» в 12:44.

До этого исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала «УВБ-76 эфир» рассказал о причинах перебоев в ее работе. Он отметил, что монотонный жужжащий маркер на частоте 4625 кГц периодически пропадает из-за плановой профилактики передающего оборудования. Шипение и помехи, которые слышат радиолюбители, также не являются тайными посланиями, отметил эксперт.

УВБ-76 работает с середины 1970-х годов. Большую часть времени в эфире звучит непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого она получила прозвище «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку, по некоторым данным, УВБ-76 является частью системы сил ядерного сдерживания, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Ранее радиостанция под названием «Судного дня» передала уже четвертое сообщение за день.