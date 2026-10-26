Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Общество

«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

«Радио Судного дня» вышло в эфир со словом «аропод»
Борис Приходько/РИА Новости

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир странное сообщение. Об этом заявляет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

«НЖТИ 22704 АРОПОД 8414 9247», — прозвучало в эфире в 14:29 по мск.

Это сообщение стало вторым за день. Первое слово «боевосбой» можно было услышать на волнах «Жужжалки» в 12:44.

До этого исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала «УВБ-76 эфир» рассказал о причинах перебоев в ее работе. Он отметил, что монотонный жужжащий маркер на частоте 4625 кГц периодически пропадает из-за плановой профилактики передающего оборудования. Шипение и помехи, которые слышат радиолюбители, также не являются тайными посланиями, отметил эксперт.

УВБ-76 работает с середины 1970-х годов. Большую часть времени в эфире звучит непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого она получила прозвище «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку, по некоторым данным, УВБ-76 является частью системы сил ядерного сдерживания, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Ранее радиостанция под названием «Судного дня» передала уже четвертое сообщение за день.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!