Заморозки прогнозируются ночью в Московском регионе

На территории Московской области в ночь на 27 октября прогнозируются заморозки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

В Москве температура воздуха ночью составит +1..+3°C, по области -2°C...+3°C.

В ночные часы в столичном регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем во вторник, 27 октября, осадков не ожидается. В столице ожидается до +11°C, в Подмосковье — до +12°C.

Прошедшей ночью самая низкая температура воздуха была зафиксирована в Коломне (-0,6°C), в Москве было отмечено +3,5°C.

По подсчетам ТАСС, ночь на 20 октября стала самой холодной осенней ночью, тогда столбики термометров опустились до -0,1°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильи сообщил, что с первых дней ноября в столице и области ожидается похолодание, температура опустится до -2°C. В эти дни выпадет первый снег, а к 10 ноября сформируется снежный покров, прогнозирует синоптик.

Ранее москвичам спрогнозировали заморозки и дожди к концу недели.