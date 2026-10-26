Житель Башкирии получил 18 лет колонии за попытку вступить в ВСУ

Житель Башкирии получил 18 лет лишения свободы за попытку вступить в ВСУ и воевать против России. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по республике.

По данным ведомства, в январе 2025 года 27-летний мужчина из Уфимского района заполнил в интернете анкету и заявление о вступлении в запрещенную организацию. Затем он изучал военную литературу и материалы по тактической и огневой подготовке, чтобы использовать эти навыки в бою на стороне противника.

После этого мужчина получил от представителя ВСУ инструкции о пересечении границы с Украиной через третью страну. Однако реализовать план не удалось, так как сотрудники ФСБ задержали мужчину до завершения перехода.

Центральный окружной военный суд признал его виновным в приготовлении к участию в террористической организации, прохождении обучения в целях террористической деятельности и государственной измене. Мужчине назначили 18 лет лишения свободы: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее российскй суд вынес приговоры отцу и дочери, помогавшим украинской стороне.