В Союзе пациентов объяснили причины распространения ВИЧ в России

Распространение ВИЧ в России связано с недостаточным информированием молодого поколения и последствиями социальных проблем 1990-х. Об этом в беседе с НСН рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По мнению Власова, профилактической работе в образовательных учреждениях уделяется недостаточно внимания. Также нынешняя ситуация связана с условиями, сложившимися в 1990-е и 2000-е годы, когда доступность лекарственных препаратов и возможности профилактики были ограничены. Отдельной проблемой эксперт назвал религиозные группы, участники которых призывают отказываться от медицинской помощи при наличии ВИЧ.

Власов также обратил внимание на изменения в организации обеспечения пациентов лекарствами. С 2014 года ответственность за финансирование лечения ВИЧ была передана на региональный уровень, в результате чего число пациентов, получавших требуемые средства, снизилось почти на 60%.

В качестве мер для изменения положения сопредседатель Союза пациентов предложил усилить профилактическую работу в вузах, развивать раннее выявление ВИЧ и активнее взаимодействовать с родителями.

Он подчеркнул, что в стране есть необходимые препараты, медицинские специалисты и центры профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, однако требуется согласованная политика в сфере информирования населения и распределения лекарств.

«Работа с родителями детей также проводится недостаточная. Это комплекс мер, а не просто попытка: «услышьте меня». Плюс надо пересмотреть позицию граждан, ратующих за то, чтобы пациент с ВИЧ имел моральное право выбирать лечиться или нет», — подытожил эксперт.

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