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Общество

Россияне смогут сообщить об утере паспорта через «Госуслуги»

МВД запустило на «Госуслугах» сервис уведомления об утере паспорта
Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Граждане России теперь могут заявить об утере паспорта через портал «Госуслуги». Как сообщили в миграционной службе МВД в Telegram-канале, для подачи заявления больше не требуется личное посещение отделения.

По данным ведомства, онлайн-уведомление позволяет оперативно оповестить министерство об утрате документа и защитить персональные данные от мошенников.

Срок обработки заявки составляет один день. Важно учитывать, что отозвать поданное заявление нельзя. Даже если оригинал паспорта найдется, он будет аннулирован, а для оформления нового документа потребуется отдельная процедура. в МВД отметили, что новая функция не распространяется на загранпаспорта.

До этого вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что на портале «Госуслуги» в 2026 году появится «зеленая кнопка», с помощью которой можно будет отменить ограничения при защите от мошенников.

Ранее россияне узнали, что делать при потере паспорта и стоит ли обращаться в полицию.

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