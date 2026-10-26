Россияне смогут сообщить об утере паспорта через «Госуслуги»

Граждане России теперь могут заявить об утере паспорта через портал «Госуслуги». Как сообщили в миграционной службе МВД в Telegram-канале, для подачи заявления больше не требуется личное посещение отделения.

По данным ведомства, онлайн-уведомление позволяет оперативно оповестить министерство об утрате документа и защитить персональные данные от мошенников.

Срок обработки заявки составляет один день. Важно учитывать, что отозвать поданное заявление нельзя. Даже если оригинал паспорта найдется, он будет аннулирован, а для оформления нового документа потребуется отдельная процедура. в МВД отметили, что новая функция не распространяется на загранпаспорта.

До этого вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что на портале «Госуслуги» в 2026 году появится «зеленая кнопка», с помощью которой можно будет отменить ограничения при защите от мошенников.

Ранее россияне узнали, что делать при потере паспорта и стоит ли обращаться в полицию.