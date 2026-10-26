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Общество

В Подмосковье изъяли партию контрабандного моторного масла на 9 млн рублей

SHOT: таможенники в Подмосковье пресекли контрабанду 2 862 бочек моторного масла
Global Look Press

В Московской области сотрудники таможенной службы обнаружили партию контрабандного моторного масла, общая стоимость которого составляет 9 млн рублей. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, всего было найдено 2 862 канистры и бочки с минеральным маслом. Его пытались ввезти в Россию из Бельгии, при этом в документах оно описывалось как более качественное синтетическое масло.

«Импортеры масла хотели нажиться на своих покупателях, предлагая им менее качественный товар под видом более дорогого», — пояснили авторы публикации.

Однако теперь мошенникам не удастся претворить свой план в жизнь. Бочки и канистры были изъяты специалистами Центральной акцизной таможни, в отношении импортеров возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

22 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что российская таможня сделала шаг вперед и продолжает наращивать свой технологический потенциал. Как сказал глава государства, миссия таможни заключается в поддержке безопасности страны и внутренней торговли, которая, в свою очередь, укрепляет экономическую стабильность.

Ранее в московском аэропорту Домодедово у пассажира нашли радиоактивные грибы.

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