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Общество

Пропавший кот вернулся в семью спустя 12 лет и сразу пошел обниматься

Во Франции сбежавший из дома кот вернулся обратно через 12 лет
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции кот сбежал из дома еще котенком и вернулся к своей семье спустя 12 лет, пишет Le Parisien.

Кот пропал в начале 2014 года. Он убежал из дома в коммуне Плугастель-Сен-Жермен в департаменте Финистер. Хозяйка, Дельфин Жаффре, вспоминает, что после долгих поисков семья смирилась с потерей. Из-за переживаний они даже решили больше не заводить кошек — это было слишком тяжело.

На прошлой неделе женщине позвонили из приюта для животных в коммуне Кампе. Кота нашли в местечке Банналек, более чем в 60 километрах от прежнего дома. Одна женщина заметила его в поле среди других бродячих кошек, которых подкармливала.

В приюте испуганный кот сидел в переноске, но стоило Дельфин открыть дверцу и протянуть руку, как он сразу пошел к ней обниматься.

«Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» — говорит женщина.

Владелицу животного удалось найти с помощью микрочипа. У кота нашли клещей, блох и поврежденный глаз. В остальном он здоров.

Ранее в США кот вернулся к хозяевам спустя полтора года после исчезновения.

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