В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами

Чтобы не отравиться собранными грибами — их нужно хранить грибы отдельно от других продуктов и не есть сырыми. Об этом сообщили «Газете.Ru» в Роспотребназдоре.

«Не доверяйте домашним «народным» тестам на съедобность — они не гарантируют безопасности», — подчеркнуло ведомство.

Грибы, перед приготовлением, нужно тщательно вымыть и срезать с них все поврежденные участки. Некоторые грибы нужно варить, несколько раз меняя воду, чтобы избавиться от всех вредных веществ. Солить и мариновать — только по проверенной рецептуре.

Если после употребления грибов стало плохо (появились тошнота, боль в животе, слабость, головокружение) следует сразу вызвать скорую, а остатки грибов сохранить до приезда медиков.

Ранее врач назвала самые полезные грибы.