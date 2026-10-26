Четверо пострадавших при атаке на поезд в Воронежской области находятся в больнице

Четверо пострадавших в результате украинской атаки на поезд в Воронежской области госпитализированы. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей, передает «Интерфакс».

Кузнецов рассказал, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, трое — в состоянии средней степени тяжести.

Еще пятеро получили медицинскую помощь амбулаторно, добавил он.

В ночь на 26 октября Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой два человека погибли, еще 17 получили ранения — в том числе ребенок. Силы ПВО уничтожили над регионом 113 БПЛА, более 70 из них — непосредственно над Воронежем. Обломки одного из дронов упали на пассажирский поезд Анапа — Москва, в котором в том числе ехали футболисты московского «Локомотива». В городе также произошли пожары на промышленных предприятиях, в деловом центре и жилом доме.

Ранее в Кремле заявили, что возобновление переговоров по Украине не влияет на боевые действия.