В Челябинской области врач отправил пациента с переломом ноги в магазин за гипсом

В Миассе врачи не смог оказать помощь пациенту с переломом из-за нехватки гипса

В поликлинике Миасса пациенту с несросшимся переломом предложили самостоятельно купить гипс в магазине. Об этом пишет издание «Курс дела» со ссылкой на Росздравнадзор по Челябинской области.

13 октября мужчина обратился к травматологу-ортопеду больницы №2, так как, по его словам, после снятия гипса наступать на ногу было невыносимо больно. Врач установил, что кости не срослись, и направил пациента к хирургу для дальнейшей иммобилизации.

15 октября в городской больнице №3 хирург отказался накладывать гипсовую повязку из-за отсутствия травматолога. Мужчина вернулся в больницу №2, но узнал от врача, что гипс и фиксаторы закончились.

Травматолог предложил пациенту купить материалы самому и принести их в медучреждение. В результате мужчина остался без необходимой фиксации ноги, а в его медкарте необоснованно указали, что лечение завершено.

Он направил жалобу в Росздравнадзор, и после проверки сотрудники ведомства вынесли медучреждению официальное предостережение, а на устранение нарушений отвели 60 дней.

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