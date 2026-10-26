Псевдочуму птиц выявили в рабочем поселке в Хакасии

Болезнь Ньюкасла выявили в одном из поселков Хакасии

Псевдочуму птиц (болезнь Ньюкасла) выявили в рабочем поселке Майна в Хакасии. Об этом сообщил в Telegram глава Саяногорска Евгений Молодняков.

«В рабочем поселке Майна в личном подворье выявлен очаг болезни Ньюкасла (псевдочумы) птиц. Вирус очень заразный, он вызывает массовый падеж и наносит серьезный ущерб хозяйствам», — рассказал он.

В настоящее время в поселке работают специалисты «Саяногорской ветстанции» совместно с сотрудниками администрации муниципалитета, они обходят местных жителей для определения состояния здоровья домашней птицы. Молодняков призвал жителей вакцинировать птиц, изолировать домашних птиц от диких и т.д.

Болезнь Ньюкасла — вирусная болезнь птиц отряда куриных, она поражает органы дыхания, пищеварения, центральной нервной системы. Смертность птицы достигает 60-90% всего поголовья.

До этого в Россельхознадзоре заявили, что псевдочумой может заразиться и человек, однако для людей инфекция не так опасна.

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