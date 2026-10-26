Стал известен мотив убийцы, сына и тещу которого нашли мертвыми в Петербурге

Предполагаемый убийца женщины и ребенка в Петербурге оставил в квартире записку

Мужчина, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка в Петербурге, оставил в квартире записку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в ней петербуржец якобы объяснил свой мотив. Он рассказал о том, что сожительница заставляет его сидеть с ребенком по выходным в тот момент, как сама уходит отдыхать. Такое поведение возлюбленной вызвало у него серьезное недовольство.

Помимо этого, он предположил, что ребенка сожительница родила не от него. Не исключается, что самого автора записки уже нет в живых.

По данным СМИ, накануне мужчина забил мать своей партнерши. Когда сама возлюбленная вернулась домой, он напал с молотком и на нее. Спастись женщина смогла, выпрыгнув из окна (квартира расположена на первом этаже).

В холодильнике на кухне также обнаружили тело двухлетнего мальчика.

Известно, что подозреваемый работал учителем математики. Его партнерша также якобы преподавала в одной из местных школ.

Ранее сообщалось, что на Кубани мужчина убил ребенка сожительницы, рожденного не от него, и пошел под суд.