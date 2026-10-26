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Определены финалисты национальной премии «МедиаПоле»

Финалистами премии «МедиаПоле» стали 120 авторов из разных регионов России
Национальная премия «МедиаПоле»

Министерство сельского хозяйства РФ определило 120 финалистов Национальной премии информационных проектов «МедиаПоле» 2026 года. В финал вышли авторы из разных регионов страны, рассказывающие о жизни на селе, агропромышленном комплексе и людях, развивающих сельские территории, сообщили организаторы премии.

Уточняется, что в 2026 году на участие в конкурсе поступило более 2 тыс. заявок. Финалисты представили разные форматы медиаконтента — от журналистских материалов и документальных видеоочерков до блогов о фермерстве, сельском быте, традициях и современных аграрных профессиях.

Среди финалистов — автор блога «Жизнь в деревне и точка» Николай Злыднев из Волгоградской области, который рассказывает о жизни семьи и фермы, рыбалке, приготовлении блюд и работе с животными.

В число участников решающего этапа также вошел блогер из Башкортостана Айдар Калимуллин, известный юмористическими историями о животных и деревенском быте, и фермер из Астраханской области Тимур Далгатов, публикующий видео о повседневной работе хозяйства.

Среди участников также Олеся Лубнина, автор канала «Ода Дому», которая знакомит аудиторию с культурой российских регионов через местную кухню, семейные традиции и истории жителей.

Также в конкурсе участвуют представители региональных СМИ. В частности, Галина Жихорева из газеты «Алеутская звезда», которая рассказывает об истории сельского хозяйства на Командорских островах.

Работы участников оценивали представители медиасферы, общественные деятели и специалисты по коммуникациям.

Финал премии пройдет 2-3 ноября в Санкт-Петербурге. В первый день участники посетят ведущие медиацентры города, где познакомятся с организацией медиапроизводства и работой с аудиторией.

З ноября в музее современного искусства «Эрарта» состоится деловая программа с лекциями, мастер-классами и авторскими сессиями, посвященными созданию контента о сельских территориях и агропромышленном комплексе.

В этот же день пройдет церемония награждения победителей и призеров. Общий призовой фонд премии составляет 5 млн рублей.

Генеральным информационным партнером премии выступает медиахолдинг Rambler&Co.

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