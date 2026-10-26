Определены финалисты национальной премии «МедиаПоле»

Министерство сельского хозяйства РФ определило 120 финалистов Национальной премии информационных проектов «МедиаПоле» 2026 года. В финал вышли авторы из разных регионов страны, рассказывающие о жизни на селе, агропромышленном комплексе и людях, развивающих сельские территории, сообщили организаторы премии.

Уточняется, что в 2026 году на участие в конкурсе поступило более 2 тыс. заявок. Финалисты представили разные форматы медиаконтента — от журналистских материалов и документальных видеоочерков до блогов о фермерстве, сельском быте, традициях и современных аграрных профессиях.

Среди финалистов — автор блога «Жизнь в деревне и точка» Николай Злыднев из Волгоградской области, который рассказывает о жизни семьи и фермы, рыбалке, приготовлении блюд и работе с животными.

В число участников решающего этапа также вошел блогер из Башкортостана Айдар Калимуллин, известный юмористическими историями о животных и деревенском быте, и фермер из Астраханской области Тимур Далгатов, публикующий видео о повседневной работе хозяйства.

Среди участников также Олеся Лубнина, автор канала «Ода Дому», которая знакомит аудиторию с культурой российских регионов через местную кухню, семейные традиции и истории жителей.

Также в конкурсе участвуют представители региональных СМИ. В частности, Галина Жихорева из газеты «Алеутская звезда», которая рассказывает об истории сельского хозяйства на Командорских островах.

Работы участников оценивали представители медиасферы, общественные деятели и специалисты по коммуникациям.

Финал премии пройдет 2-3 ноября в Санкт-Петербурге. В первый день участники посетят ведущие медиацентры города, где познакомятся с организацией медиапроизводства и работой с аудиторией.

З ноября в музее современного искусства «Эрарта» состоится деловая программа с лекциями, мастер-классами и авторскими сессиями, посвященными созданию контента о сельских территориях и агропромышленном комплексе.

В этот же день пройдет церемония награждения победителей и призеров. Общий призовой фонд премии составляет 5 млн рублей.

Генеральным информационным партнером премии выступает медиахолдинг Rambler&Co.